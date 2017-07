Arbedo, distributore in fiamme: c'è un arresto

L'incendio al distributore ENI di via San Gottardo ad Arbedo di mercoledì notte era parso doloso e così è stato. A renderlo noto è la Polizia cantonale che, accertata subito la matrice dolosa del rogo, ha predisposto un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia della città di Bellinzona. Dispositivo che, grazie alle informazioni raccolte sul posto, ha portato al fermo, poco prima delle 2 di oggi in via San Gottardo a Bellinzona, di un 41enne cittadino italiano della provincia di Crotone, che in seguito è stato posto in arresto.

L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.

Ricordiamo che poco tempo fa in questa zona è bruciata completamente una cascina adibita a deposito di materiale.

(Red)