Area TIR a San Vittore in autunno

A fianco dell’A13 sta prendendo corpo il centro per il controllo del traffico pesante in transito verso nord. Sarà la prima struttura del genere al sud delle Alpi.

di Mauro Giacometti

Si stringono i tempi per realizzare in Ticino e Mesolcina le aree di sosta dei TIR. A fianco dell’A13 a San Vittore sta prendendo corpo il centro per il controllo del traffico pesante in transito verso nord. Sarà la prima struttura del genere al sud delle Alpi seguita da quella che sorgerà a Giornico sulla A2 e che entrerà in funzione dopo il 2022.

L’apertura dell’area di sosta di San Vittore è invece imminente, dal prossimo settembre, a oltre 15 anni dall’apertura del primo centro del genere realizzato a Stans per aumentare la sicurezza sulle autostrade elvetiche dopo l’incidente avvenuto il 24 ottobre 2001 nel tunnel del San Gottardo dove morirono 11 persone. A gestire il nuovo centro a fianco dell’area di sosta Campagnola, in direzione nord, sarà la Polizia cantonale grigionese.

Come riferisce la RSI, sull’ultimo Foglio ufficiale retico è uscito il primo concorso per l’assunzione del personale che entrerà in servizio il primo settembre. Complessivamente si prevede la creazione di cinque nuovi posti di lavoro in Mesolcina. Il finanziamento dell’investimento, circa 11,5 milioni di franchi, è interamente a carico della Confederazione.