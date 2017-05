In arrivo l'agenzia postale a Rodi-Fiesso

"In assenza di società interessate a riprendere gli spazi dell’attuale ufficio per l’implementazione di un’agenzia postale, proponiamo per RodiFiesso l’introduzione di un’agenzia presso il negozio di alimentari della stazione di servizio Tamoil, nel quale abbiamo identificato un partner affidabile". Così La Posta ha comunicato alla popolazione del Comune leventinese la propria volontà di cambiare la propria offerta alla clientela.

La Posta, fa sapere il Gigante Giallo, è in contatto con le autorità comunali di Prato Leventina da agosto 2015. "Malgrado i colloqui con il Comune si siano svolti in un clima franco e costruttivo, non è stato possibile giungere ad una soluzione consensuale: nell’ambito dei contatti intercorsi, le autorità comunali hanno più volte ribadito contrarietà rispetto alla chiusura dell’ufficio postale".

E adesso? "I dettagli riguardanti la nuova soluzione sono ancora da chiarire", rimarca La Posta. L’ufficio postale di Rodi-Fiesso rimarrà nel frattempo operativo come sino ad ora.

(Red)