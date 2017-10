Auto si ribalta a Lodrino, grave un'anziana

Ha riportato ferite gravi l'81enne domiciliata in Riviera protagonista dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, alle 15:05, sulla strada cantonale a Lodrino. La sua vita, comunica la Polizia, sarebbe infatti in pericolo.

L'anziana signora stava circolando alla guida di una vettura su via Cantonale in direzione di Biasca quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà accertare, giunta all'altezza delle cave ha perso il controllo del veicolo e ha urtato il guidovia posto alla sua destra terminando la sua corsa sul tetto.

Sul posto la Tre Valli Soccorso, la REGA e i pompieri. La donna, dopo essere stata estratta dal veicolo, è stata trasportata all'ospedale dall'elicottero.

(Red)