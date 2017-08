Bellinzona, nuovo ente autonomo multiservizi

Da Aziende Municipalizzate di Bellinzona ad Azienda Multiervizi di Bellinzona: si cambia pelle e ragione sociale per un’impresa “fortemente radicata nel territorio".

Da AMB a AMB. Da Aziende Municipalizzate di Bellinzona ad Azienda Multiervizi di Bellinzona: si cambia pelle e ragione sociale per un’impresa “fortemente radicata nel tessuto regionale e in grado di fornire servizi pubblici di base a cittadini e operatori economici e focalizzata sul potenziamento delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo della nuova Città”.

Questa è la visione strategica che il Municipio di Bellinzona, oggi al completo alla conferenza stampa di presentazione, intende imprimere al nuovo ente autonomo di diritto comunale per la costituzione del quale è stato licenziato un messaggio, il terzo “organizzativo” della nuova Città dopo regolamento comunale e previdenza dei dipendenti. Le nuove AMB porteranno in dote 50 milioni di franchi che, in aggiunta ai contributi cantonali e alle risorse messe a disposizione dalla Città, permetterà all’Azienda multiservizi di garantire efficienti servizi ed effettuare importanti investimenti.

A cominciare dal “trattamento” completo delle acque, dalla fonte alla distribuzione (energetica e consumi), dal trattamento e smaltimento delle acque luride fino alla reimmissione nell’ambiente: un unicum a livello cantonale.

(MAG)