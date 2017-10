Bellinzona, ok all'Azienda multiservizi

Via libera dal Legislativo all'ente autonomo per i servizi comunali. L’MPS rinuncia alla raccolta firme per il referendum optando per altri strumenti di consultazione popolare.

di Mauro Giacometti

Addio AMB, benvenute AMB. Con una larghissima maggioranza e la sola opposizione del Movimento per il Socialismo, il Consiglio comunale cittadino ieri sera ha dato via libera alla trasformazione delle municipalizzate in Azienda multiservizi della nuova Bellinzona (AMB, non cambia l’acronimo). Accolti anche alcuni emendamenti allo Statuto delle future AMB proposti da Ronald David per i Verdi e Alessandro Lucchini, Unità di Sinistra, in particolare per quanto riguarda l’orientamento ambientalista della futura azienda e il sistema di vigilanza. Per contro, l’MPS, che aveva preannunciato il referendum sulla nascita dell’Azienda multiservizi, oltre a quello già avviato del Regolamento comunale, per bocca della sua rappresentante, Monica Soldini, ha precisato in aula che non ci sarà una nuova chiamata alle urne sulle municipalizzate (sarebbe la quarta in una quindicina d’anni), optando per altre forme di consultazione popolare..