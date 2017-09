A Bellinzona rifiuti... invisibili

di Gabriele Botti

18 ottobre 2016: il Municipio di Bellinzona licenzia un messaggio con la richiesta di un credito di 350.000 franchi per realizzare 7 punti di raccolta rifiuti nel centro cittadino. Una decisione per certi versi epocale, visto che di contenitori di quel tipo la Capitale sul suo territorio non ne ha. Tuttora i sacchi ufficiali dei RSU vengono sostanzialmente depositati sui lati dei marciapiedi e/o in prossimità delle vie di transito dei veicoli di raccolta. Se per principio la possibilità di esporre il sacco dei rifiuti direttamente in prossimità del proprio edificio è positiva, meno apprezzato è il fatto di doversi attenere al calendario prestabilito. Inoltre in diverse zone - soprattutto nel centro storico - l’esposizione dei sacchi RSU risulta spesso poco decorosa per i cittadini, per i commerci, per l’utenza in generale e per i turisti. Insomma, tanto bello non è. Dopo quasi un anno siamo arrivati al dunque: è in pubblicazione fino al 27 settembre il progetto relativo alla realizzazione, appunto, di nuovi contenitori interrati nel centro storico del quartiere di Bellinzona.

A tappe

Analogamente a quanto succede in altri centri urbani (Locarno, Mendrisio, ecc.), la rete dei contenitori interrati viene sviluppata a tappe. A Bellinzona la prima tappa considerata è quella che interessa il centro storico in quanto è proprio in questo comparto che si riscontrano i maggiori problemi. Frequenti sono infatti le lamentele per le situazioni poco decorose che si ripetono prima e durante i giorni di esposizione; in aggiunta numerosi utenti (esercizi pubblici, bar, negozi ecc.), lamentano difficoltà nel gestire i propri rifiuti dovute alle limitazioni dei giorni e degli orari di raccolta previsti dal relativo Regolamento comunale. Va specificato che la realizzazione dei contenitori interrati interessa esclusivamente la raccolta dei RSU. Per la carta - altro tema importante in ottica di decoro – a mente del Municipio, i contenitori interrati non rappresentano la soluzione ideale in quanto troppo spesso verrebbero intasati e la carta sarebbe comunque depositata in prossimità dei punti di raccolta. Per questo tema dovranno quindi essere sviluppate ulteriori specifiche strategie.

Obiettivi

L’impiego di contenitori interrati ha quale obiettivo anche quello di razionalizzare la raccolta dei RSU e ridurne i costi. La principale differenza che offre questo sistema è relativa alla vuotatura dei contenitori: non sarà più infatti necessaria la presenza dei due operai comunali sull’autocarro, la vuotatura del contenitore potrà essere gestita direttamente dall’autista che potrà svolgere autonomamente le operazioni di aggancio, estrazione e vuotatura del cassone.

Dove li mettiamo?

L’utilizzo dei contenitori interrati non potrà essere lasciato al libero arbitrio dell’utenza, ma – quasi lapalissiano specificarlo - dovrà essere imposto mediante definizione di specifici comparti per ogni singolo punto di raccolta. In sintesi, e in un primo momento, era prevista la realizzazione dei seguenti punti di raccolta: via Orico, Largo Elvezia (lato ex Posta), via Dogana (intersezione con via G. M. Bonzanigo), via F. Bonzanigo (intersezione con via Nocca), via C. Molo (all’altezza del piazzale Resinelli), via F. Bonzanigo (intersezione con via alla Cervia), Piazza del Sole (lato palazzo SUVA). Abbiamo detto “in un primo momento” perché a gennaio di quest’anno sono stati stanziati altri 70.000 franchi (oltre agli iniziali 350.000) per dotare anche Piazza Collegiata di una postazione doppia di cassonetti interrati nei quali gettare i sacchi dell’immondizia. Piazza Collegiata era stata esclusa per motivi tecnici ed estetici: ora c’è pure lei.