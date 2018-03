Bellinzona taglia gli onorari dei municipali

Un taglio del 25% agli onorari dei Municipali. In sostanza è questa la portata della riduzione introdotta dal Muncipio di Bellinzona nel Regolamento comunale della Città in seguito all’esito della votazione popolare del 21 gennaio scorso.

Ciò si traduce nella proposta seguente:

Sindaco fr. 95'000.-

Vicesindaco fr. 75'000.-

Municipali fr. 65'000.-

Soddisfatte Lega e UDC che avevano chiesto di sottoporre al voto popolare i nuovi onorari per l'Esecutivo di Bellinzona. "Il risultato raggiunto - commentano - è senza dubbio interessante e di valore. Una riduzione del 25% è notevole ma nello stesso tempo consente onorari dignitosi, e più adeguati al contesto locale, per delle cariche comunque impegnative e di responsabilità". Tanto più che "il nuovo regolamento consente alla Città un risparmio di ben 600'000.- su una legislatura completa".

Dal canto suo il Municipio di Bellinzona, pur adeguendo gli onorari al volere popolare, ritiene "che la via preferibile da percorrere sarebbe quella della professionalizzazione della carica, alla stregua di quanto in vigore ed applicato in tutti i Comuni svizzeri – ad eccezione di Lugano - con più di 20'000 abitanti".

Il Municipio è però consapevole "che in Ticino i tempi non sono maturi per una scelta (un vero cambio di impostazione) di questo tipo ed è la ragione per cui già con il precedente Messaggio aveva optato per una strada diversa, ossia quella di una solo parziale professionalizzazione della funzione".

(Red)