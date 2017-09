Bondo: nel villaggio, “nessun dorma”

di Francesca Savoldelli

Cosa si prova a lasciare la propria casa, in fretta e furia, fuggendo, con l’unica certezza di essere scampati al peggio? Quello subìto dagli abitanti di Bondo è un allontanamento forzato che non vede la sua causa nella cattiveria dell’uomo, come sta capitando ai milioni di profughi, ma dietro c’è la devastante forza della montagna, indifferente e spietata. Forse lo scioglimento del permafrost ha contribuito alla portata del disastro, forse alcune abitazioni non andavano costruite nella zona più a rischio. Iniziano ad emergere le prime questioni, purtroppo non è ancora tempo di riflettere, il Pizzo Cengalo non è quieto e altro ancora deve venire giù.

Nella giornata di sabato, dopo la grande colata avvenuta tra giovedì notte e venerdì, hanno ripreso gli scavi nella zona colpita dal disastro. Si è trattato di un fine settimana relativamente calmo favorito dalla meteo, ma le ultime perdite sono ingenti: la vecchia strada cantonale resta tuttora inagibile, alcune case di Spino e Sottoponte, frazioni di Bondo dove confluiscono i fiumi Maira e Bondasca, hanno subito danni, tra queste c’è anche una falegnameria.

«Il primo piano è completamente allagato», mi ha raccontato il proprietario, «lì ci sono tutti i macchinari, mentre sopra c’è il deposito del legname, non mi pare sia stato toccato. A febbraio abbiamo fatto i 30 anni, all’inizio dell’attività eravamo a Bondo poi ci siamo spostati a Spino. È una botta ancora troppo fresca per poter capire quali saranno gli sviluppi futuri per me e i cinque operai, immagino che ci vorrà qualche anno per sistemare tutto».

