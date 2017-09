Cade da un ponteggio e si ferisce alla testa

(LE FOTO) Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere per la costruzione di una nuova casa in via Salvioni a Bellinzona. Le condizioni dell'operaio non sono note.

Un infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, attorno alle 08:40, in un cantiere in via Salvioni a Bellinzona. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un uomo intento a lavorare su di un ponteggio, nei pressi dell'entrata della rimessa di un nuovo stabile in costruzione, sarebbe caduto riportando ferite alla testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Vede di Bellinzona che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono al momento note. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)