Cade da un'elevatore, ferito un operaio

Un infortunio è avvenuto mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 13, all’interno della galleria dello Stalvedro ad Airolo, dove sono in corso lavori di risanamento. Stando alle informazioni raccolte un operaio che si trovava su un elevatore a lavorare al soffitto del manufatto, per motivi da stabilire, è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della REGA che ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note ma apparentemente la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico in entrambi le direzioni è stato chiuso per circa 40 minuti. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)