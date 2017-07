Casa dei Pagani valorizzata

di Mauro Giacometti

Fiat nova lux sui ruderi fortificati della Casa dei Pagani, sopra Dongio. Il sito medievale bleniese risplenderà presto sotto una nuova luce LED. E intanto, grazie al Patriziato, che ne ha coordinato i lavori, la Casa dei Pagani bleniese si presenta già nel suo migliore e “selvaggio” aspetto. Il progetto di valorizzazione della Casa dei Pagani di Dongio nasce dalla volontà del Comune di Acquarossa e dell’Ente turistico di Blenio (ora OTR-BAT) di valorizzare una rara costruzione presente sul territorio, parte di un gruppo di piccole fortificazioni rupestri, risalenti all’alto medioevo.

Case dei Pagani, questa la loro denominazione, presenti oltre che in Valle di Blenio (Dongio, Malvaglia e Marolta), anche Leventina (Chiggiogna) e nel Sottoceneri (Rovio e Mendrisio). L’edificio fortificato sopra la località Buzza, sui terreni del Patriziato di Dongio, è un bene culturale protetto. E proprio il Patriziato s’è fatto promotore di una sua valorizzazione. «L’accesso a questa antica costruzione risulta oggi decisamente difficoltoso e poco sicuro. Solo chi è abituato a muoversi in un contesto territoriale di montagna può infatti pensare di avventurarsi per un’escursione culturale alla scoperta di questo reperto storico. Molti abitanti della valle, tra l’altro, non hanno mai visto questa costruzione, se non scrutando dalla strada cantonale la ripida parete rocciosa che la ospita. Per questo motivo un anno fa abbiamo proposto all’assemblea patriziale il messaggio per la valorizzazione di questo monumento storico con alcuni interventi che ne migliorano accessibilità, visibilità e dunque la sua conoscenza», spiega Fabrizio Conceprio, presidente del Patriziato di Dongio.