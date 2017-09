Coazione e vie di fatto, indagato un educatore

Si tratta di un 54enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, fermato (e poi rilasciato) ieri dopo un intervento in un Centro educativo minorile in Val di Blenio.

Ieri, mercoledì 27 settembre, è stato effettuato un intervento di polizia presso un Centro Educativo Minorile (CEM) in Valle di Blenio. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, precisando che l'intervento è stato effettuato nell'ambito di un'inchiesta della Magistratura ticinese, aperta su segnalazione dell'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani (UFAG).

In relazione al procedimento è stato fermato e interrogato in qualità di imputato un educatore della struttura. Si tratta di un 54enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. L'uomo è stato in seguito rilasciato e permane indagato. Le ipotesi di reato a suo carico, non di natura sessuale, sono di coazione, vie di fatto e violazione del dovere di assistenza o educazione nei confronti di alcuni utenti.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Borelli. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni sull'indagine.

(Red)