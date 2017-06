Donna vittima di malore a Bellinzona

L'escursionista ha dovuto essere soccorsa dai pompieri cittadini mentre si trovava in via Cornigo. Trasportata al pronto soccorso, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Domenica pomeriggio l’Unità d’Intervento Tecnico dei pompieri, in collaborazione con i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona è dovuta intervenire in via Cornigo a Bellinzona per soccorrere un’escursionista.

La donna si trovava sul sentiero che conduce al bosco soprastante la via Cornigo quando è stata colta da un malore intorno alle 15:30.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde che, vista la scomoda posizione, hanno richiesta la collaborazione dei pompieri per la sua evacuazione con un’apposita barella. Una volta raggiunta la strada la sventurata è stata trasferita sull’ambulanza per essere trasportata al pronto soccorso.

(Red)