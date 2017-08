Dopo il bus, incidenti sul Ceneri e a Rivera

(LE FOTO) I fatti sono avvenuti probabilmente a causa delle lunghe code che si sono formate sull'A2 e sulla Cantonale a seguito del veicolo in fiamme a Mezzovico.

Dopo l'incendio del bus che ha paralizzato l'autostrada A2, altri due incidenti sono avvenuti in mattinata in zona, probabilmente a cause delle colonne che si sono formate.

Poco dopo le 8, infatti, sulla rampa del Ceneri, in territorio di Cadenazzo, è avvenuto un sinistro che ha coinvolto quattro vetture. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure a 5 feriti che hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

Stando a ViaSuisse, inoltre, è avvenuto anche un tamponamento a Rivera, che ha peggiorato la viabilità.

(Red)