Due centauri polacchi cadono sull'A13

Un incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, sull’A13 del San Bernardino, in territorio di Mesocco. Stando alle prime informazioni, due motociclisti polacchi stavano circolando in direzione di Bellinzona quando, nell’affrontare una curva in galleria, hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Nella scivolata le moto sono andare e terminare contro un’auto immatricolata nei Grigioni, che saliva in senso opposto. Sul posto i soccorritori del SAM (GR), che hanno prestato le prime cure ai due sventurati, i quali avrebbero riportato ferite apparentemente non gravi. Dopo che la Polizia Cantonale ha chiuso il tratto interessato in entrambi le direzioni, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi, l'autostrada è stata riaperta al traffico.