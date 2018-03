Due incidenti sulla strada del Ceneri

Sfoglia la gallery

Due incidenti sono avvenuti nello spazio di poco tempo, intorno alle 7, sulla strada cantonale del Monte Ceneri, in territorio di Cadenazzo.

Il primo, stando alle informazioni fornite da Rescue Media, è avvenuto negli ultimi tornanti e avrebbe visto coinvolto uno scooterista che stava circolando in direzione di Cadenazzo e che, affrontando una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure allo sventurato che avrebbe riportato ferite non gravi.

Per recuperare i liquidi usciti dal motoveicolo sono intervenuti anche i pompieri di Cadenazzo.

Il secondo episodio ha invece avuto luogo poco dopo la rotonda del garage Pasta. In questo caso, è rimasta coinvolta una Fiat immatricolata in Italia. Il conducente, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed ha abbattuto un palo della segnaletica. Nessun ha riportato conseguenze fisiche.

Entrambi gli eventi hanno causato grossi disagi alla circolazione stradale in entrambe le direzioni.

(Red)