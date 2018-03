Ecco la futura fermata FFS a Sant'Antonino

Dal 2020 Sant'Antonino avrà una nuova stazione, moderna e attrattiva per la clientela. Lo fanno sapere le FFS, spiegando che con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri è infatti necessario spostare l’attuale fermata di circa 350 metri verso Locarno, in prossimità della zona industriale e commerciale, affinché i treni che transiteranno - da 2021 - attraverso la nuova galleria potranno scegliere anche questa fermata.

Dal 2020 Sant'Antonino avrà quindi una nuova fermata ferroviaria, più moderna e accessibile, in particolare per la clientela con mobilità ridotta, perché priva di barriere architettoniche. Saranno realizzati due marciapiedi di 220 metri di lunghezza, parzialmente coperti, che permetteranno l’accesso piano ai treni regionali TILO Flirt.

I marciapiedi saranno raggiungibili sia da scale che da rampe di accesso prive di ostacoli e saranno collegati da un sottopasso. La fermata risponderà ai moderni standard FFS: sistemi di informazione alla clientela con monitor, distributori automatici di ultima generazione e due sale d’attesa chiuse. Saranno inoltre realizzati in parallelo un nuovo P+Rail, moderni parcheggi per le biciclette e per gli scooter e una nuova fermata per i bus. Tutte le misure sono atte a favorire la mobilità lenta, in armonia con il nuovo piano viario del Comune di S. Antonino.

L’investimento totale relativo a queste misure, di 12 milioni di franchi circa, è finanziato dal Canton Ticino, con contributi della Confederazione e del Comune di S. Antonino.

Nel mese di febbraio 2018 l’Ufficio federale dei trasporti ha avviato la procedura di approvazione dei piani, con la pubblicazione del progetto sul Foglio ufficiale di venerdì 6 aprile 2018. Dal 9 aprile al 9 maggio l’incarto è consultabile presso il comune di Sant'Antonino.

(Red)