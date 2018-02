Furgone contro un muro a Semione

Giovedì mattina, attorno alle ore 11.15, sulla strada Cantonale a Semione è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto il conducente di un furgone immatricolato in Ticino.

Lo sventurato, che stava percorrendo la strada in direzione di Motto, per motivi da stabilire, nell'affrontare una semi curva, ha perso il controllo del veicolo che è andato a terminare contro un muro. A causa del impatto l'uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari di Tre Valli Soccorso. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.

(Red)