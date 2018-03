I cent'anni di Ezio!

100 anni e non sentirli! Ezio Scotti di Bellinzona, che ieri (8 marzo) ha festeggiato insieme alla sua famiglia l'importante traguardo, gode infatti di buona salute e fino a fine 2016 ha percorso le vie cittadine in bicicletta.

Nato nel 1918 a Lavena Ponte Tresa, il signor Scotti è stato costretto a lasciare il proprio paese durante la guerra e si è stabilito nella capitale ticinese fin dal suo arrivo in Svizzera: dapprima in via Magoria e, più tardi, in via Motto di Mornera, dove vive tuttora con la sua signora.

Egli ha lavorato per oltre 40 anni presso la ditta Angelo Lotti, attiva nell’ambito della realizzazione di impianti sanitari e di riscaldamento.

