Il Borghetto di Giubiasco si svuota

Nove locali sfitti in circa 100 metri, commercianti che lamentano un netto calo degli affari e acquirenti che scarseggiano. La società dei negozianti: "La gente deve essere sensibilizzata".

di Martina Salvini

«Non gira più nessuno, il Borghetto sembra una via deserta». È il racconto della proprietaria del negozio “Demetra”, Cristina, che parla di una zona diventata da qualche anno semideserta.

«Accanto a me solo negozi sfitti», spiega. Fino a 4 anni fa il Borghetto pullulava di vita, era una parte fondamentale del centro storico di Giubiasco. Invece, «da oltre un anno, mi ritrovo con ben nove negozi sfitti posizionati tutti intorno a me. Addirittura molti, passando, pensano che anche la mia attività abbia ormai chiuso i battenti. Prima c’era un bar storico, che richiamava molti clienti, ora non c’è davvero più anima viva qui intorno».