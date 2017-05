Il nucleo di Prada ha ritrovato la luce

di Mauro Giacometti

C’è una storia medioevale da scoprire e valorizzare oltre ai Castelli di Belllinzona, quella del nucleo di Prada, il villaggio sorto intorno all’anno 1000 sopra Ravecchia ma da tempo praticamente abbandonato al suo destino. C’è però chi non si rassegna a vedere i ruderi di quello che secoli fa era un florido villaggio di 200 e passa anime andare definitivamente perduti, crollati e sepolti dalla vegetazione. È la Fondazione Prada, costituitasi recentemente grazie all’impulso dei quattro Patriziati di Bellinzona (quello cittadino, di Ravecchia, Daro e Carasso, vedi articolo sotto) che s’è attivata per recuperare il nucleo che si staglia a mezza montagna, riportandolo innanzitutto alla luce da piante e sterpaglie che l’hanno sepolto in questi secoli di abbandono e ristrutturando alcune delle case più rappresentative, costruite con sassi e calce, un vero patrimonio storico e culturale della Turrita medioevale.

La delicata deforestazione

Già dalla fine di gennaio del 2015 la “task force” Prada si è rimboccata le maniche per dare avvio al progetto di recupero e di valorizzazione del villaggio. In particolare per pianificare la “Fase Zero”, ovvero le opere necessarie a liberare i ruderi dalla fitta vegetazione che li stava letteralmente soffocando. Fase Zero che, seguita costantemente dall’Ufficio forestale del IX circondario, si è conclusa la scorsa settimana dopo un lavoro estremamente delicato da parte degli esperti forestali della Ghiro SA, ditta che si è aggiudicata l’appalto per i lavori messi a concorso dal Patriziato di Ravecchia e dalla Fondazione Prada. Iniziate nel febbraio scorso, le opere di esbosco, sono state estremamente impegnative e delicate. Gli alberi ad alto fusto non hanno infatti potuto essere tagliati al piede poiché cadendo sarebbero andati a compromettere irrimediabilmente i diroccati che testimoniano l’importanza che aveva il villaggio in epoca medievale. Sono quindi stati tagliati pezzo per pezzo con l’ausilio dell’elicottero, che ha potuto librarsi in aria solo il mattino a causa delle turbolenze pomeridiane. Per scongiurare eventuali infortuni si è anche dovuto mettere in sicurezza degli edifici diroccati per evitare il crollo di alcuni muri critici nel nucleo principale di Prada.

Avvio della “Fase Uno”

Portato a termine l’esbosco, si tratta ora di dare avvio alla “Fase Uno” del progetto: il recupero conservativo di alcuni stabili a fini storici, didattici, paesaggistici e turistici. È in particolare prevista la messa in sicurezza di un paio di edifici rimasti quasi intatti: uno molto particolare costituito da cinque abitazioni unite tra loro e in parte ancora molto ben conservate e l’altro di uno stabile residenziale, nei pressi della chiesa dei SS Girolamo e Rocco.