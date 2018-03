Incendio in un appartamento a Biasca

Giovedì sera, attorno alle ore 18:45, al quarto piano di un palazzo in via Lucerna a Biasca, in un appartamento, è divampato un incendio. Sul posto sono sono intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale. Stando alle informazioni in nostro possesso le fiamme sarebbero divampate nella cucina per poi invadere l’intero appartamento e parte dello stabile con del denso fumo. A titolo precauzionale tutti gli inquilini sono stati evacuati ed alcuni di loro, una decina, entrati a contatto con il fumo, sono stati visitati dal personale sanitario ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. La Polizia ha isolato la zona è chiuso al traffico via Lucerna.