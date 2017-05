Leventina, riflettori sulla "Strada Alta"

di Sara Matasci

"Si cammina, si ride, si canta percorrendo la Strada Alta. Si respira la gioia della vita, con te, Strada Alta. Fai scordare rancori ed affanni, Strada Alta. Mi innamoro ogni volta che torno qua su, di te, Strada Alta"»: è una dedica spassionata quella che Nella Martinetti fece, in musica, nel 1983, al sentiero che si snoda da Airolo a Biasca, lungo il fianco sinistro della Valle Leventina.

Un sentimento che sicuramente hanno condiviso in molti percorrendo tutti o parte di quei 45 km di strada in mezzo alla natura e alle testimonianze storiche di una vita di valle. Un percorso che però, negli ultimi anni, sembra aver perso l’attrattività di una volta. Difficile dire il perché; sta di fatto che se fino ad alcuni decenni fa erano diverse decine le persone che, ogni giorno, passeggiavano lungo questo sentiero, oggi esse si contano sulle dita di una mano.

Rilancio turistico del sentiero

Resosi conto di ciò, il Comune di Faido, sul quale passa una buona parte della sentiero, ossia da Osco a Sobrio, ha deciso di provare a rilanciare la Strada Alta: «Per farlo lo scorso anno abbiamo finanziato ed eseguito alcuni interventi per sistemare dei tratti di questo percorso di montagna. Ora, invece, sta prendendo avvio la seconda fase, quella di promozione del prodotto», ci spiega il sindaco Roland David, conscio che negli anni sono cambiate le abitudini dei turisti: «Ora non basta più proporre una passeggiata e basta. Ora la gente vuole anche poter vedere delle cose; e sulla Strada Alta di cose da vedere ce ne sono molte e di diverso tipo: da quelle paesaggistiche e naturalistiche, a quelle più culturali e storiche, come le chiesette o le cappelle, che sono davvero molto interessanti».