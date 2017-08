Liceo di Bellinzona, c’è il concorso

di Mauro Giacometti

Primo concreto passo verso il risanamento e soprattutto l’ampliamento del Liceo cantonale di Bellinzona. Praticamente in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ieri sul Foglio ufficiale è stato pubblicato il concorso di progettazione per l’ampliamento e il risanamento dello stabile che ospita l’istituto superiore cittadino e che risale a metà degli anni ’70.

Nella struttura dovranno trovare posto 38 nuove aule e sei laboratori didattici in più per un investimento di circa 17 milioni (più o meno il 25% di tolleranza), così come indicato nel bando di concorso. Cifra sostanzialmente inferiore a quella stimata dallo stesso Consiglio di Stato nel messaggio licenziato nel 2015 e successivamente approvato dal Gran Consilglio che stanziava 2,5 milioni per il credito di progettazione e che valutava in oltre 26 milioni di franchi la spesa necessaria per gli interventi di ristrutturazione, compreso il rinnovamento informatico (cablaggi, rete informatica, personal computer, stampanti) e di costruzione della nuova ala.

Le soluzioni proposte per l’ampliamento dello stabile dovranno permettere l’attuazione dei lavori di costruzione senza impedire lo svolgimento normale dell’attività scolastica. Le nuove costruzioni dovranno inoltre avere costi di gestione e di manutenzione inferiori a quelli dei complessi scolastici esistenti.