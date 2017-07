L’Oratorio di Curtero ritrova il suo splendore

(LE FOTO) Terminati a giugno i lavori di restauro del monumento medievale di Torre. Costi totali degli interventi: 240mila franchi, 30mila in meno di quelli preventivati.

di Sara Matasci

Dopo cinque intensi mesi, e secondo i tempi previsti, a metà giugno sono giunti a conclusione i lavori di restauro urgenti dell’Oratorio San Salvatore di Curtero, sopra il paese di Torre. Si tratta di un monumento medievale inserito nell’inventario cantonale dei beni culturali da salvaguardare, ma di interesse anche a livello nazionale. Per non parlare dell’importanza dal punto di vista locale: «Noi bleniesi siamo sempre stati affezionati a San Salvatore. È soprattutto per questo motivo che abbiamo deciso di promuovere la sistemazione di questa chiesetta, che stava letteralmente cadendo a pezzi, e di tutto ciò che racchiude al suo interno. Ma anche perché si tratta di uno storico luogo sacro, meritevole di conservazione», ci dice Carlo Antognini, presidente del Consiglio parrocchiale di Torre che, con l’avallo dell’Ufficio dei beni culturali cantonale, ha commissionato i lavori.