Luci rosse, i residenti riaffilano le armi

di Mauro Giacometti

Si apre un nuovo capitolo - e non sarà l’ultimo - sul maxi-postribolo che l’imprenditore Massimo Marchetti intende costruire a Cadenazzo in zona industriale e artigianale (e in parte residenziale), a nord della ferrovia, investendo circa 3 milioni di franchi. Il Municipio, come anticipato ieri dal CdT online e confermatoci dal sindaco Marco Bertoli, ha rilasciato alla fine di gennaio la licenza edilizia per il locale a luci rosse che prevede una trentina di camere per appuntamenti da realizzare sul sedime di circa 2.000 mq compreso tra via al Piano e via Industrie.

Decisivi, per l’ok edilizio dell’Esecutivo, una sentenza del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) e il preavviso favorevole del Consiglio di Stato, arrivato alla fine dello scorso anno, sulla seconda domanda di costruzione presentata dal promotore, dopo che il primo progetto aveva ricevuto lo stop dal Governo per l’inserimento di un attico residenziale nell’edificio, a disposizione del custode, ritenuto fuori norma. «Considerando i pronunciamenti di Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo, la licenza edilizia che abbiamo rilasciato è un atto dovuto, ma i residenti possono naturalmente ancora opporsi», ci precisa il sindaco.

Opposizione entro il 7 marzo

Entro il prossimo 7 marzo, ultimo termine utile per contrastare il via libera edificatorio, chi abita nelle immediate vicinanze del futuro maxi-postribolo - una decina in tutto di residenti - può ancora impugnare il via libera costruttivo davanti al Consiglio di Stato ed eventualmente al TRAM, arrivando persino al Tribunale federale, come ci spiega uno dei ricorrenti, confermandoci che la documentazione per questa nuova opposizione è già pronta.