Meno fumo in stazione a Bellinzona

(LE FOTO) Ha preso il via oggi la fase di test voluta dalla FFS di diverse tipologie di aree non fumatori. La prova, che coinvolge 6 stazioni, durerà alcuni mesi.

Da oggi, 1. febbraio, in sei stazioni svizzere, tra cui quella di Bellinzona, prende il via un test delle FFS, che durerà diversi mesi, che punta sull'ampliamento delle zone non fumatori. Le aree in questione saranno di diverse tipologie.

Tra i motivi che hanno spinto l'ex regia federale a lanciare questa iniziativa, che prende spunto da esperienze all'estero, il fatto che spesso i mozziconi di sigarette non vengono buttati negli appositi posacenere, ma gettati sui binari o sui marciapiedi. E a farne le spese - secondo le FFS - sono i clienti, che percepiscono una riduzione della qualità della sosta, come pure l'ambiente".

Durante questa fase di test verranno raccolte le reazioni della clientela. Successivamente si valuterà quale soluzione adottare in tutta la Confederazione.

(Red)