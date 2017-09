Mortale a Quinto, caso archiviato

Una tragica fatalità. Il caso dell'incidente avvenuto sulla A2 a Quinto lo scorso 17 maggio costato la vita a un camionista 49enne del Canton Argovia è stato archiviato, come riporta il CdT.

Questa la conclusione ha cui è giunto il procuratore pubblico Zaccaria Akbas e comunicata ieri, giovedì, ai familiari dell'uomo. Ricordiamo che il camion con targhe argoviesi si dirigeva verso nord, quanso ha tamponato un Tir con targhe lussemburghesi che si trovava incolonnato. Il 49enne non andava veloce, non aveva bevuto e non era al telefono, inoltre il mezzo pesante era perfettamente in regola. Per gli inquirenti non sussiste quindi alcuna responsabilità penale.

(Red)