"Nessun caporalato", Matteo Cheda prosciolto

Secondo la Procura non vi sono gli elementi per aprire un procedimento. Il fondatore della Scuola di giornalismo si era autodenunciato dopo una segnalazione dell'OCST.

Matteo Cheda non ha commesso i reati di usura né di concorrenza sleale. È la conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico ticinese, dopo che il fondatore della Scuola di giornalismo di Bellinzona si era autodenunciato in seguito a una segnalazione ricevuta dal sindacato OCST. Secondo la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti non vi sono gli elementi per aprire un procedimento penale.

Tutta la vicenda è nata dopo che due allievi della Scuola, che dopo tre mesi avevano trovato lavoro proprio grazie all'Istituto, si erano rivolti al sindacato ritenendo ingiusto che i datori di lavoro versino alla Scuola il valore della prestazione fornita dagli allievi, che è proprio il suo metodo di finanziamento previsto dal contratto. L'OCST aveva quindi chiesto al nuovo datore di lavoro di versare invece agli allievi il valore della prestazione da loro fornita. Nel caso contrario, il sindacato avrebbe reso pubblica la vicenda, ritenuta di “caporalato”.

Il nuovo datore di lavoro era propenso ad accettare tale richiesta, senza alcuna decisione giudiziaria. A metà aprile il nuovo datore di lavoro aveva quindi comunicato a Cheda la sua intenzione, ma il fondatore della Scuola ha rifiutato la proposta. Subito dopo si è quindi presentato al Ministero pubblico per segnalare il fatto. Una comunicazione che, secondo la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti, corrisponde a una “autodenuncia” e come tale è stata verbalizzata. Dopo le feste pasquali, Cheda aveva poi reso pubblica la vicenda.

Ora al giudice resta solo da stabilire se versare l'importo (che nel frattempo è stato depositata, in attesa di giudizio) agli allievi (come chiede l’Ocst) oppure alla scuola.

(Red)