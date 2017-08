Nuovo look per le aree di sevizio di Bellinzona

Prendono il via i lavori per il rifacimento completo delle due aree di servizio di Bellinzona sulla tratta a grande percorrenza dell’A2. I lavori nell’area di servizio autostradale Nord iniziano oggi 28 agosto. A partire dal 25 settembre 2017 sarà chiusa al traffico anche l’area di servizio Sud. Il progetto sulla strada del San Gottardo è tra quelli attualmente più importanti nel settore europeo delle stazioni di servizio Shell, che comprende due stazioni di servizio con shop migrolino. Per la società Marché Ristoranti Svizzera SA il progetto prevede due ristoranti Marché® e un hotel. In aggiunta l’offerta sarà completata da due Coop Pronto.

La riapertura degli impianti avverrà in modo scaglionato: le stazioni di servizio Shell saranno riaperte al traffico il 15 dicembre 2017 (Nord) e il 29 gennaio 2018 (Sud). Il moderno concetto di stazione di servizio comprende un’ampia e innovativa offerta di carburanti diesel, senza piombo e premium nonché impianti di rifornimento di gas naturale e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

I due edifici delle aree di servizio saranno interamente demoliti e ricostruiti. I ristoranti Marché saranno riaperti a maggio 2018 con un nuovo design e con interni moderni. L’offerta di ristoro sarà adeguata alle esigenze di oggi e presenterà delle gustose novità. La piazza del mercato amata dal pubblico continua a essere l’elemento centrale, corredata dalla presenza del front cooking dove gli ospiti possono assaporare ancora cibi all’insegna della freschezza, qualità, naturalezza ed esperienza gustativa.

L’hotel sarà completamente ristrutturato e dotato di nuovi arredi moderni. A fine marzo 2018 sarà riaperto con il nuovo nome di Hotel Bellinzona Sud e come membro di Swiss Quality Hotel International.

Il 23 e 24 settembre 2017 si svolgerà un mercatino dell’usato nel Marché Bellinzona Sud, quando parti dell’arredamento dei ristoranti Marché® come pure stoviglie e decorazioni potranno essere acquistate per una buona causa. Il ricavato sarà infatti devoluto a Special Olympics Ticino.

La festa di inaugurazione delle nuove aree di servizio autostradali si svolgerà nel maggio 2018.

(Red)