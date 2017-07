Operaio intrappolato in un macchinario

(LE FOTO) Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto in un'industria in via Mondari a Giubiasco. Il 41enne ha riportato ferite di una certa gravità a un braccio e una mano.

Un grave infortunio è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9.45, in un’industria di via Mondari a Giubiasco. Un operaio 41enne domiciliato nel luganese, mentre lavorava alla macchina per il confezionamento del PET, per ragioni che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto incastrato con un braccio nel macchinario.

Sono subito accorsi in suo aiuto alcuni colleghi che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che mediante pressa idraulica hanno liberato l'arto incastrato dell'uomo. Il 41enne è stato quindi soccorso dai i militi della Croce Verde di Bellinzona, che dopo avergli prestato le prime cure, l'hanno trasportato all'ospedale. L'operaio ha riportato ferite di una certa gravità a un braccio e una mano.

(Red)