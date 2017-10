Perde il controllo e finisce in una casa

(LE FOTO) È successo oggi pomeriggio, verso le 15.45, in via Corti a Biasca forse a causa di un malore. L'anziano conducente dell'auto ha riportato ferite gravi.

Potrebbe essere un malore la causa dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, verso le 15:45, in via Corti a Biasca. Un 81enne domiciliato nella regione stava circolando alla guida di un'auto su via Parallela in direzione di Osogna. Improvvisamente l'uomo ha perso il controllo del mezzo, sbandando ripetutamente e immettendosi su via Corti dove ha poi colliso frontalmente contro il muro di un'abitazione posta sul lato sinistro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e quelli della REGA che hanno elitrasportato il ferito al pronto soccorso. L'uomo a detta dei medici avrebbe riportato serie ferite.

(Red)