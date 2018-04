Raccolta fondi per Casa Marta

I lavori inizieranno in autunno. Servono 1,5 milioni per far quadrare i conti della struttura d’accoglienza per persone in assistenza che nascerà nello stabile ex Ostini.

di Mauro Giacometti

Casa Marta è al nastro di partenza dell’avvio dei lavori. Il futuro centro di prima accoglienza per persone in difficoltà che sarà realizzato nello stabile di proprietà comunale ex Ostini in via Lavizzari, comincerà a “prendere forma” dal prossimo autunno.

«Dopo le vacanze dell’edilizia inizieremo i primi interventi di ristrutturazione, quindi nel giro di un paio d’anni la struttura d’accoglienza dovrebbe essere pronta», ci conferma Luca Buzzi, presidente della Fondazione Casa Marta ed ex consigliere comunale annunciando un prossimo tour informativo per la raccolta fondi. È un Luca Buzzi più sereno e sempre più motivato a realizzare il suo sogno, quello di dare un tetto ai disoccupati di lunga durata, agli sfrattati, alle persone in assistenza o ai nuclei familiari in gravi difficoltà economiche.

Superati gli scogli ricorsuali e con la domanda di costruzione cresciuta in giudicato, il progetto di ristrutturazione del fatiscente edificio - ma riconosciuto come bene culturale - si intravvede all’orizzonte. «Anche nel Bellinzonese, lo abbiamo purtroppo visto in questi ultimi anni, c’è proprio bisogno di un centro che possa dare un letto e un po’ di conforto ad emarginati, che vorrei ricordare non sono solo stranieri, immigrati o richiedenti l’asilo, ma anche molti ticinesi finiscono ai margini e anche oltre della sussistenza», sottolinea.