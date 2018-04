Ristoranti chiusi a Pasqua e scoppia la polemica

«Si dice sempre che a Bellinzona non c’è mai niente: oggi che è Pasquetta e la giornata è perfetta abbiamo fatto fatica a trovare un ristorante aperto». Al primo banco di prova della stagione turistica, sui social è scoppiata la polemica. Nel video “postato” su Facebook da Alessandro Veletta, creatore della pagina Street Suisse Food lamenta la mancata apertura dei ristoranti della Capitale, specialmente nelle soleggiate giornate di domenica e lunedì.

«I ristoranti aperti, invece, erano pieni, affollati soprattutto da turisti. Non voglio fare polemica, ma i ristoratori dovrebbero lavorare nel modo giusto. Era una giornata perfetta, dopo non ci si può lamentare che le cose vanno male», prosegue nel proprio video. Insomma, sarebbero pochi i ristoranti che hanno deciso di tenere aperto nel fine settimana pasquale. Qual è la ragione? «Bellinzona è legata a tutto il settore dell’amministrazione, si lavora dunque soprattutto sulla pausa pranzo. Forse, la scelta di tenere chiuso a Pasqua è dettata dalla necessità di dare il giorno libero al personale», commenta da noi contattato Mattia Manzocchi, direttore di GastroBellinzona AltoTicino. «Conosco un ristorante aperto da poco che inizialmente aveva scelto di lavorare la domenica e chiudere il lunedì, solo poco tempo dopo ha invece deciso di fare il contrario, perché fondamentalmente è l’amministrazione pubblica che porta la maggior parte della clientela», prosegue. Ma i turisti? «A mio avviso la maggior parte degli attori di Bellinzona - fatta eccezione per l’Ente turistico - non siano ancora entrati nel concetto di città turistica. Con AlpTransit, piano piano i commercianti e i ristoratori stanno cercando di adeguarsi alla richiesta».

«Credo sia una polemica sterile», commenta invece da parte sua Juri Clericetti, direttore dell'OTR Bellinzonese e Alto Ticino. «Dalle informazioni che mi sono arrivate la verità è un’altra: sono diversi i ristoranti che hanno deciso di lavorare, un numero molto più alto di quanto accade normalmente nei giorni festivi», evidenzia. «D’altronde, prosegue, ci sono ovunque i locali che decidono di restare chiusi nei giorni festivi, non solo a Bellinzona. Spesso sono le necessità dettate dalle leggi a imporre la chiusura. In questo senso, le strutture piccole e con meno personale fanno più fatica, dovendo assicurare i giorni di libero ai propri dipendenti». Parlando da ex albergatore e ristoratore, Clericetti ricorda: «Io stesso talvolta chiudevo la mia struttura nonostante fosse alta stagione. Malgrado l’albergo fosse pieno, sul pranzo, ad esempio, tutti i turisti erano fuori per escursioni e quindi tenere aperto per pochi passati non valeva la pena».

(Red)