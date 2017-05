Ritom, al via la nuova stagione

Sabato 20 maggio è in programma "Stairways to heaven vertical", la corsa sugli scalini della funicolare, mentre domenica 21 riaprirà al pubblico l'impianto di risalita.

Sabato 20 maggio è in programma la seconda edizione della "Stairways to heaven vertical", la corsa in salita sugli scalini della funicolare del Ritom. Un evento che precede la riapertura al pubblico dell'impianto di risalita, prevista per domenica 21 maggio 2017. La nuova stagione si protrarrà fino al 15 ottobre.

Con la sua vertiginosa pendenza la funicolare Ritom è una fra le più ripide al mondo. Anche quest’anno l’apertura precede quella della pesca in programma per il 4° giugno (per detentori di patenti T1 la pesca nei laghetti alpini è permessa solo dal 17 giugno), così da permettere ai pescatori di raggiungere i laghetti alpini con un mezzo rispettoso dell’ambiente.

La Regione Ritom-Piora

Nella splendida regione Ritom-Piora è possibile avventurarsi in suggestive passeggiate fra i rododendri e la ricchissima flora alpina. Da fine giugno sul rinomato alpe di Piora sono presenti le mandrie con oltre 250 capi di bestiame che producono il latte per il prelibato formaggio. Perfettamente integrato tra gli edifici agricoli trova spazio pure il Centro Biologia Alpina dove scienziati e ricercatori di tutto il mondo studiano e approfondiscono i fenomeni della biologia alpina e le particolarità del Lago di Cadagno.

In altura è pure presente una cantina di affinatura per il prosciutto crudo.

Per scuole, famiglie e amanti della natura

Lungo il lato del bosco si snoda il facile sentiero didattico Lago Ritom, un’escursione ecologica per tutta la famiglia con una serie di spunti biologico-culturali arricchita con 6 pannelli informativi in due lingue (italiano e tedesco). Uno specifico opuscolo approfondisce le peculiarità della zona. La guida a disposizione in italiano, tedesco, francese o inglese è da richiedere presso l’amministrazione della società o direttamente allo sportello della funicolare.

AG, ½ prezzo e Arcobaleno

Sconto del 20% per i possessori degli abbonamenti generale e metà prezzo di FFS o arcobaleno della Comunità tariffale Ticino e Moesano.

Continua la collaborazione con le funivie di Airolo-Pesciüm

Anche per quest’anno viene proposta la Stagionale estiva 2 in 1 Ritom-Piora e Airolo-Pesciüm. La tessera permette di usufruire dei due impianti e viene offerta fino al 4 giugno in prevendita ad un prezzo scontato. È stato inoltre ancora pubblicato il prospetto estivo in comune.

Tutte le informazioni aggiornate sono pubblicate sul sito www.ritom.ch.

(Red)