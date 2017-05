Riviera: Pellanda vice, aeroporto a De Rosa

Nella prima sedura post-ballottaggio, ieri sera si è svolta la ripartizione dei dicasteri per il Municipio di Riviera.

Ieri sera nella prima seduta post-ballottaggio il Municipio di Riviera si è diviso i vari dicasteri. Al sindaco Raffaele De Rosa (PPD), oltre all’Amministrazione generale andrà il nuovo dicastero del Parco tecnologico dell’Aeroporto di Lodrino. Ad Alberto Pellanda (PLR), nominato vicesindaco, la responsabilità delle Finanze e della Casa anziani. Il dicastero del Territorio a Giulio Foletti (PPD), mentre il terzo popolaredemocratico in Municipio, Fulvio Chinotti, avrà la responsabilità di Sicurezza pubblica e Traffico. Ivan Falconi (PLR), si occuperà di Edilizia pubblica e privata, mentre Sem Genini (Lega/UDC/Indip.) avrà la delega per Ambiente, Agricoltura e Approvvigionamento idrico. Infine Igor Cima (PS) sarà a capo del dicastero Educazione, Salute pubblica e Previdenza sociale. In precedenza, il sindaco Raffaele De Rosa aveva sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi davanti al giudice di pace Franco Lazzarotto.

(MAG)