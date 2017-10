Rubata un'altra panchina a Isone

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre è stata rubata una delle due panchine poste all'entrata della Casa Patriziale di Isone, sede anche dell'Amministrazione comunale e del Patriziat.

Lo comunica il Municipio del Comune, spiegando che non si tratta del primo furto di questo tipo: "Esso si aggiunge tristemente ad altri fatti recentemente accaduti; infatti, ignoti, si sono dapprima appropriati di una nuova panchina di legno sulla strada che porta ai Monti e in seguito di un tavolo e relative panchine di legno massiccio appena posate in una nuova area-parco in zona Cima di Dentro".

L'Esecutivo stigmatizza quanto accaduto e invita la popolazione a segnalare tempestivamente alla Cancelleria comunale e alla Polizia del Vedeggio eventuali utili informazioni.

(Red)