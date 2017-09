San Biagio, restauri a metà dell’opera

di Mauro Giacometti

Entro la prossima primavera Ravecchia potrà riavere la sua stupenda chiesa medievale ripulita, restaurata e anche più “tecnologica”, con un nuovo impianto di illuminazione e di amplificazione. Il Consiglio Parrocchiale di Ravecchia, committente dei lavori, ieri ha voluto aprire le porte della chiesa di San Biagio alla popolazione affinché “toccasse con mano” gli interventi realizzati sinora, giunti praticamente a metà dell’opera. L’interno della chiesa è ancora tutto un cantiere, ma sono già ben visibili gli interventi principali ,diretti dall’architetto Gabriele Geronzi, progettista responsabile dei restauri seguiti passo passo dall’Ufficio dei Beni Culturali. «L’intervento in corso altro non è che è la seconda tappa del restauro di San Biagio dopo che nel 2010 fu affrontato e sistemato l’esterno della chiesa», ha precisato l’architetto Gabriele Geronzi. In effetti ce n’era assoluto bisogno. Era era quasi un secolo che nessuno metteva le mani sull’edificio religioso che risale appunto alla fine del 1300. «La chiesa di Ravecchia fu fra i primi edifici ad essere restaurati, all’inizio del secolo scorso, subito dopo l’entrata in vigore nel 1909,della prima “Legge sulla conservazione dei monumenti storici del Canton Ticino”.