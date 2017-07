San Gottardo, salva la linea panoramica

Dal dicembre 2020 la tratta sarà gestita dalla Schweizerische Südostbahn (SOB). Non è previsto alcun taglio di impieghi. Previsto il potenziamento dell'offerta.

Dal dicembre 2020 la linea ferroviaria panoramica del San Gottardo sarà gestita dalla Schweizerische Südostbahn (SOB). Dopo intense trattative, la compagnia ha firmato oggi un accordo in questo senso, che riguarda anche un'altra linea: la Berna-Coira via Langenthal (BE)-Zurigo-Sargans (SG). Non è previsto alcun taglio di impieghi.

La SOB commercializzerà e gestirà le due linee in co-branding con le FFS impiegando materiale rotabile proprio, si legge in una nota congiunta diffusa stamane. Sarà indennizzata dalle FFS per queste prestazioni.

La linea del San Gottardo interessata dalla nuova intesa parte a nord da Zurigo o Basilea-Olten (SO)-Lucerna e ha quale destinazione a sud Lugano o Locarno.

Grazie a questa cooperazione a lungo termine, i clienti beneficeranno di un potenziamento dell'offerta e del comfort su entrambe le tratte, aggiungono le aziende. Avranno a disposizione collegamenti diretti attraverso la vecchia linea del San Gottardo senza necessità di cambiare a Erstfeld (UR) e un collegamento InterRegio diretto da Berna a Coira.

I viaggiatori potranno inoltre usufruire dei nuovi treni a lunga percorrenza della SOB con prima classe rinnovata in tutti i convogli InterRegio, prosegue la nota.

Il cambiamento non comporta nessun taglio di posti di lavoro, viene precisato. "Eventuali passaggi di personale dall'una all'altra impresa ferroviaria saranno debitamente pianificati e discussi con le parti sociali e i collaboratori".

(Ats)