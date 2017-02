San Vittore piange Reto Togni

Profondo cordoglio per la scomparsa del fratello del sindaco Nicoletta Noi-Togni, già granconsigliere, vicesindaco e per tantissimi anni in prima fila nelle attività del Comune.

Verrà ricordato per la sua spiccata generosità e per il costante impegno dimostrato per tantissimi anni non soltanto in politica ma anche nella vita sociale di un Comune che amava in modo profondo: la scomparsa di Reto Togni, ex granconsigliere e fratello del sindaco Nicoletta Noi-Togni, ha suscitato molta commozione e cordoglio a San Vittore.

Appena ventenne, Togni entrò nella segreteria del Tribunale penale del Circolo di Roveredo; nel 1961 venne eletto in Gran Consiglio, carica che ricoprì per 22 anni. Per sei anni è stato pure vicesindaco di San Vittore. È stato inoltre per 63 anni membro del locale Patriziato, di cui 30 in qualità di presidente.

Alla famiglia giungano anche le condoglianze del GdP.