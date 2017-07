Sant’Antonino, si accelera sul Park&Ride

di Mauro Giacometti

Il Comune di Sant’Antonino accelera sul Park&Ride da realizzare accanto alla nuova stazione TILO. Il Municipio ha definito l’acquisto dei circa 1500 mq che dovranno ospitare la struttura che disporrà di 38 parcheggi per auto, 24 stalli coperti per moto e biciclette e una colonnina per la ricarica elettrica. «Il Park&Ride, con lo spostamento dell’attuale stazione più ad Ovest, rientra nelle misure previste dal Programma d’agglomerato del Bellinzonese – spiega Simona Zinniker, sindaca di Sant’Antonino -. E noi vogliamo farci trovare pronti quando nel 2020 entrerà in servizio la galleria di base del Monte Ceneri e soprattutto la bretella di Camorino per il collegamento diretto TILO tra Locarno e Lugano, con la nostra fermata FFS che sarà strategica, non solamente per l’accesso ai centri commerciali».

La fermata TILO di Sant’Antonino, infatti, avrà un ruolo centrale come nodo intermodale nello scambio treno-bus della Linea urbana 3. Oltre al Park&Ride, che vedrà la partecipazione finanziaria del Comune, sono previste altre misure: una nuova fermata bus presso la stazione e la sistemazione degli accessi ciclopedonali tra la fermata TILO e l’asse via Stazione-via al Ticino, principale strada d’accesso tra lo scalo ferroviario, il centro paese e il Piano di Magadino. Il tutto per circa 12 milioni di franchi, cifra che sarà coperta da Confederazione, Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Comune.

Un nuovo sottopasso

«Tra gli interventi previsti vi sarà inoltre la realizzazione di un secondo sottopasso pedonale accanto a quello attuale e l’adattamento di quello esistenze della “tirata” unicamente per i veicoli motorizzati, in modo che i bus della Linea 3 possano transitare più agevolmente. Quindi ci sarà una generale riqualifica urbanistica del comparto e un aumento della sicurezza da parte dell’utenza del trasporto pubblico, in prossimità della stazione, e per questo gli accessi e le piste ciclopedonabili sul territorio del Comune di Sant’Antonino sono già stati realizzati direttamente dal Comune per favorire l’interscambio tra mobilità lenta, trasporto pubblico su gomma e ferrovia».

A proposito di ferrovia e di stazione, chiediamo, a che punto sono i lavori per lo spostamento di circa 350 metri, verso Ovest, dell’attuale fermata? «Entro la fine dell’estate dovranno essere conclusi i lavori di progettazione definitiva da parte di Cantone e FFS della fermata TILO, del P&R e del nodo intermodale della Linea 3 per i quali è prevista un’unica pubblicazione», precisa Zinniker.