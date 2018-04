Sbattono contro un palazzo, due feriti

Verso l'una di notte in Via Orico a Bellinzona il conducente di una vettura perde il controllo in una semicurva. Ferito anche il passeggero.

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, attorno all’una, in Via Orico a Bellinzona. Viaggiavano a bordo di un’automobile con targhe ticinesi quando, per motivi che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il conducente ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro la colonna di un palazzo. I due occupanti sono stati soccorsi dalla Croce Verde e sono stati trasportati al pronto soccorso, riferisce Rescue Media. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Pompieri, che hanno ripulito il manto stradale, e la Polizia cantonale insieme a quella Comunale, rispettivamente per effettuare i necessari rilievi e per il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per circa un’ora.