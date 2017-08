Scontro auto-moto, morto il centauro

Un incidente con esito letale è avvenuto oggi, poco prima delle 12, sulla strada cantonale tra Lodrino e Prosito e ha coinvolto un'auto e una moto.

L'automobilista, un 79enne svizzero domiciliato in Riviera, stava circolando in direzione sud quando, stando a una prima ricostruzione della Polizia, nella manovra di svolta a sinistra per accedere alla strada che porta all'aeroporto, è entrato in collisione con un 53enne motociclista svizzero domiciliato in Valle Leventina, che si dirigeva verso nord. Successivamente il centauro è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato le prime cure al motociclista lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Il 53enne è morto in nosocomio per le gravi ferite riportate.

(Red)