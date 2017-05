Scontro a Giubiasco, ferito scooterista

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via Olgiati, quando il conducente del motoveicolo è finito contro un furgone rimanendo ferito in maniera leggera.

Uno scooterista è rimasto ferito in modo apparentemente non grave sabato pomeriggio, attorno alle 14:30 in via Olgiati a Giubiasco. Stando alle informazioni l’uomo è entrato in collisione con un furgone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso.

(Red)