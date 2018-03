Semisvincolo, le firme non bastano

Il referendum cantonale contro il credito di 65 milioni per la costruzione del semisvincolo di Bellinzona non è riuscito. Lo annunciano I Verdi del Ticino, tra i principali promotori della raccolta firme: "Un risultato deludente, dovuto in gran parte a un’organizzazione del lavoro di raccolta tardivo e per alcuni aspetti lacunoso".

Per gli ecologisti c’è ovviamente rammarico per la mancata chiamata alle urne. "Salutiamo tuttavia positivamente il grande sforzo dei militanti del nostro movimento nella raccolta, come pure il fatto di essere riusciti a portare il dibattito pubblico su un tema centrale quale il traffico e la mobilità", commentano in un comunicato stampa. "In questo senso, pur accettando l’esito del referendum, continueremo a batterci per modificare radicalmente la ripartizione delle risorse dal trasporto individuale motorizzato al trasporto pubblico e a alla mobilità dolce".

Raccolte "solo" 5’826 firme

Successivamente la Cancelleria dello Stato ha precisato di aver decretato la non riuscita della domanda di referendum dato che il numero di firme valide attestate ammonta a 5’826 rispetto alle 7'000 necessarie.

Ricordiamo che i promotori della raccolta firme volevano portare la popolazione alle urne contro il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito netto di 28'940'000 franchi e autorizzazione alla spesa di 41'130'000 franchi per la realizzazione delle opere relative al semisvincolo A2 a Bellinzona, nell’ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB) adottato dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2018.

La soddisfazione della CRTB

A seguito dell'annuncio della non riuscita del referendum, la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando che il semisvincolo "è un’opera fondamentale per la strategia intermodale di mobilità e per una migliore gestione di quella privata e pubblica su gomma nella regione".

La CRTB spiega poi che con la crescita in giudicato del credito cantonale, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) potrà così procedere con la pubblicazione dei piani secondo la Legge federale sulle strade nazionali. "L’auspicio - conclude - è che la fase di pubblicazione prima e quella di attribuzione degli appalti da parte di Confederazione e Cantone poi, possano procedere con sollecitudine, così da rispettare i tempi per la realizzazione delle opere (compresa una nuova passerella ciclopedonale sul fiume Ticino e il risanamento del tratto autostradale fra Sementina e Bellinzona nord con asfalto fonoassorbente e ripari fonici), il cui inizio è previsto per il 2020 e la consegna per il 2023".

(Red)