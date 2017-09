Servizio pubblico baluardo dell’informazione

In un dibattito promosso da Coscienza Svizzera, i pericoli e le prospettive del giornalismo moderno tra social network ed etica della professione.

di Mauro Giacometti

Si stagliano grosse nubi all’orizzonte del giornalismo in generale e del servizio pubblico d’informazione in particolare. Un temporale annunciato chiamato globalizzazione dei contenuti, social network, notizie senza controlli e verifiche (o filtrate dai portali internet) che viaggiano lontano dai canali tradizionali, stampa e radio tv. Nel convegno organizzato ieri da Coscienza Svizzera nella sala del Gran Consiglio a Palazzo delel Orsoline, Enrico Morresi, Aldo Sofia e Giacomo Mazzone, moderati dalla nostra direttrice, Alessandra Zumthor, hanno sostanzialmente confermato che anche il servizio pubblico informativo è sotto attacco. In Svizzera, l’uragano all’orizzonte si chiama “No Billag”, l’iniziativa sull’abolizione del canone radio-televisivo sulla quale si voterà nella prossima primavera e il rinnovo della concessione alla SSR, con ripartizione “regionale” delle risorse.