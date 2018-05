Si cammina con la Pro Natura Lucomagno

In Valle di Blenio non c’è solo la moutain bike a tenere banco nelle innumerevoli proposte turistiche della regione. Anche dalle escursioni a piedi, uno dei punti forti della Valle del Sole, arrivano delle certezze e qualche novità stagionale. Il Centro Pro Natura Lucomagno, ad esempio, che aprirà i battenti il prossimo 4 maggio ha allestito un nuovo e intenso calendario di attività che prevede appunto escursioni, corsi, eventi e conferenze per conoscere e apprezzare la natura di tutta la Valle di Blenio.

Oltre alle apprezzate offerte sul Lucomagno, il programma si è arricchito quest’anno da una serie di gite naturalistiche in altri luoghi emblematici della Valle di Blenio come la Greina, Negrentino, Campra e la Legiüna, zona golenale di importanza nazionale dove lo scorso 21 aprile s’è svolta la prima uscita dedicata ai rettili. Diversi eventi, inoltre, sono organizzati in collaborazione con altre associazioni e strutture vicine, sottolineando la volontà del Centro Pro Natura Lucomagno di continuare a costruire importanti sinergie a livello regionale.

Il ristorante e l’albergo si preparano ad aprire le porte al pubblico già venerdì prossimo, 4 maggio, in occasione del fine settimana dedicato al fagiano di monte e alle sue danze d’amore. In programma una conferenza e un’escursione organizzate in collaborazione con Ficedula, la Società pro avifauna della Svizzera italiana, per conoscere e osservare in tutto rispetto questa spettacolare specie delle nostre montagne. A completare il calendario di uscite floristiche e faunistiche vi saranno anche delle escursioni culturali per conoscere l’intrigante storia del Passo del Lucomagno, una vasta scelta di corsi che spaziano dall’astronomia allo yoga ed eventi anche in tedesco o in francese per i numerosi ospiti confederati che visitano la Valle di Blenio nel periodo estivo.

Sulla pagina internet del Centro Pro Natura Lucomagno si possono trovare tutti i dettagli.

(Red)