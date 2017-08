Si cercano due presunti ladri in fuga

È durata poco la sorpresa per gli agenti che stamattina all’alba, intorno alle 5, a poca distanza da un posto di blocco allestito sulla strada cantonale nei pressi di Castione, hanno visto due uomini scendere da un’automobile per poi darsi alla fuga a piedi. Gli agenti infatti hanno subito sospettato dei due individui che hanno lasciato l’automobile, rimasta abbandonata.

Da noi contattata, la Polizia cantonale, dopo aver esaminato il veicolo, ha spiegato che i due sarebbero due presunti autori di furti avvenuti nel Canton Grigioni. I due presunti ladri si sono infatti dati alla fuga, riuscendo a far perdere le loro tracce. Al momento sono in corso le ricerche della coppia di uomini e l’inchiesta in collaborazione con la Polizia grigionese, ma ulteriori dettagli non sono stati ancora resi noti. Eventuali segnalazioni allo 0848/25.55.55

(Red)