Suolo pubblico meno caro a Bellinzona

Buone notizie per commercianti ed esercenti del centro storico cittadino e dei nuclei dei quartieri aggregati di Bellinzona: la tassa di occupazione del suolo pubblico diminuirà. Con l’approvazione ieri sera in Legislativo di una mozione presentata da Alice Croce-Mattei (PPD), la tassa sul suolo pubblico bellinzonese tornerà ai livelli del 2014, vale a dire circa il 17% in meno dell’attuale prelievo. L’Esecutivo sempre ieri sera ha dovuto incassare un altro colpo... tecnologico. Via libera alla mozione di Ronnie David (Verdi) che sollecitava un aggiornamento tecnico della sala consiliare con la possibilità di registrare e trasmettere in streaming le sedute.